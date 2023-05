25 er det magiske tal.

Officielt er der ikke mange dage til, at vi rammer sommermånederne, men allerede mandag er der chance for, at temperaturerne danser tæt på 25 grader, som er kravet for en sommerdag.

Det skriver TV 2 Vejret.

Umiddelbart ser den højeste temperatur ud til at ramme 24 grader, men der skal så derfor ikke meget til at ramme 25 grader lokalt.

Der, hvor der er størst chance for den magiske grænse, er i hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Men TV 2 Vejret melder dog ikke kun om guld og grønne skove med sol fra en skyfri himmel.

For mens man forventer massiv varme i de østlige egne, vil der i de vestlige dele af landet være risiko for byger.

Natten til tirsdag skal et regnvejr også passere, før man igen vil kunne nyde en del sol, men med lidt lavere temperaturer.

Så enten kommer årets første sommerdag mandag, og ellers må vi vente et stykke tid endnu.

Den tidligste officielle sommerdag i dansk vejrhistorie var 17. april 1964, hvor termometret kom op på 25,2 grader ved Klosterhede Plantage i det nordlige Jylland.

Den seneste sommerdag faldt så sent som 1. oktober tilbage i 2011 i Sønderjylland.