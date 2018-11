Ud af flammerne rejser sig en mange meter høj søjle af ild, der pisker sig vej mod den sorte himmel.

Det lyder som noget fra en Hollywood-film om dommedag, men scenen stammer fra Californien, der hærges af en af de værste skovbrande i statens historie. Fænomenet hedder en 'firedevil', en ilddjævel, eller 'firenado' - en sammentrækning af ild og tornado, forklarer klimatolog John Cappelen fra DMI.

»I princippet er det ret enkelt, men det er et spektakulært skue. Når det brænder, er det meget varmt, og så er der varme opvinde, som danner hvirvler, og her er det så hvirvler af ild og aske,« siger John Cappelen.

De vilde scener stammer fra Butte County i det nordlige Californien, hvor skovbranden Camp Fire efterlader sig nedbrændte huse og omkomne borgere.

Apocalyptic scenes show a ‘firenado’ swirling amid a scorched part of Butte County in California, as the Camp Fire that forced thousands to evacuate rages on. Hundreds of firefighters are battling the blaze. https://t.co/ancYvmX8BX pic.twitter.com/5R53C4RB7y — CNN (@CNN) November 9, 2018

Søndag aften var meldingen, at 31 personer er omkommet i Californien, heraf 29 i den nordlige del af staten.

John Cappelen forklarer, at ilddjævelen kan sammenlignes med de såkaldte støv-djævle, hvor støv hvirvler rundt i luften over marker. Et fænomen, der kan ses i Danmark om sommeren. Men ild-djævle kræver selvsagt, at der er en brand.

»Der skal være en intens hede, der får luften til at løfte sig, og så skal der være turbulente vindforhold, der danner hvirvler i luften. De to ting giver tilsammen en fire-devil,« siger John Cappelen.

Klimatologen mindes ikke, at der har været ild-djævle i Danmark. Men det kunne i teorien ske under de rette vejrforhold.

NASA har taget billeder af byen Paradise fra luften. Byen er mere eller mindre brændt ned til grunden.

From the vantage point of our @NASAEarth satellites in space, the fast-moving #CampFire threatening several towns in California can be in seen in natural color. Take a closer look at this image of #CaliforniaFires: https://t.co/ywQk1Lzo0K pic.twitter.com/0U5nLwqhrJ — NASA (@NASA) November 9, 2018

»Vi har ikke stå store naturbrande. Vi ser naturbrande, men de er ikke så voldsomme, som dem vi ser i Californien.«

»Men i teorien, hvis vi har et stort skovområde i brand, som vi ikke kan slukke, kan der opstå intens hede, og så skal der komme turbulente vindforhold,« siger John Cappelen.

På trods af denne sommers tørke og brandforbud er det dog ikke noget, vi umiddelbart behøver at frygte her i landet.

»Danmark er et meget lille, opdyrket land. Vi har ikke ret meget vild natur. Der har været ild i tørvemoser og så videre, men vi kender ikke til de her meget store brande, som man ser i USA og Australien. Der er meget mere tørke, end der normalt er i Danmark,« siger klimatologen John Cappelen.

Her brænder det i Californien