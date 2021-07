I og omkring den sønderjyske landsby Fole er der mandag målt absurde mængder nedbør.

Mandag lød meldingerne fra DMI, at Nykøbing Mors, Aarhus Lufthavn og Kalundborg blev ramt af dobbelt skybrud. I Kalundborg faldt der hele 42 millimeter regn på blot 30 minutter, men ifølge beboere i Fole var det langtfra de steder, der blev hårdest ramt af det ekstreme vejr.

Ingen officielle instanser ved, hvor meget nedbør der faldt i landsbyen, da DMI ikke har målestationer tæt nok på byen, der ville kunne angive den præcise nedbørsmængde.

Claus Andersen fra Haderslev Kommunes forsyningsselskab, PROVAS, siger dog til TV Syd, at han mandag aften var i kontakt med flere i området, som havde målt helt vanvittige mængder af regn på kort tid.

Efter oversvømmelserne i Fole ved Gram opfordrer vi folk til at køre efter forholdene i og omkring Fole, idet der ligger sand og grus på vejene. Der er bestilt rengøring af vejene. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 27, 2021

»Da vi gik rundt i Fole, talte vi med nogle beboere fra Brændstrup (en naboby blot seks kilometer øst for Fole, red.), der havde målt 180 millimeter regn på et par timer,« siger Claus Andersen til mediet.

Han hjalp mandag aften Beredskabsstyrelsen under deres arbejde med at få de massive mængder nedbør fjernet fra Fole by. Her talte han også med flere beboere, der i deres lokale målinger registrerede 125-150 millimeter regn over Fole på blot halvanden time.

Det ekstreme vejr i og omkring Fole kan DMIs klimatolog Rasmus Stoltze Hansen hverken be- eller afkræfte. Han fortæller til TV Syd, at den nærmeste skybrudsmåling de har, er fra Vamdrup, 29 kilometer fra Fole, hvor der faldt 17,2 millimeter regn mandag sen eftermiddag.

Han kan dog se på radarbilleder, at der har været voldsomt vejr i luften over Fole mandag eftermiddag, som vil kunne understøtte de lokales målinger af det ekstreme vejr.

Og hvis beboernes egne målinger i og omkring Fole holder stik, kan der være tale om en uofficiel danmarksrekord.

I DMIs register over vejrekstremer fremgår det, at det døgn, hvor der er målt den største mængde nedbør, er i 1931. Har faldt der hele 168,9 millimeter regn det døgn.

Det ekstreme vejr i Fole gjorde, at 35 personer fra både Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Brand og Redning Sønderjylland kæmpede med at pumpe vand væk fra oversvømmede grunde og veje fra mandag eftermiddag til først ud på natten.

Danskerne har igen tirsdag udsigt til store mængder nedbør. Der er risiko for lokale skybrud i områder hovedsageligt beliggende på Fyn og Vestsjælland, hvor resten af landet vil blive ramt af kraftig regn.