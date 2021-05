»Hvis man bliver ramt af sådan en, så bliver man dræbt.«

Så klar er udmeldingen fra meteorolog Jesper Theilgaard.

Han har netop set et billede af et hagl, som for få dage siden faldt i den lille nordmexicanske by Allende, stik vest fra den amerikanske grænse.

Billedet er delt på det sociale medie Twitter af en meteorologkollega i den texanske by an Antonio.

Og haglet?

Det er gigantisk.

På billedet fra meteorologen Chris Suchan, kan man se en hånd holde haglet, der nærmest er formet som en middelalderlig morgenstjerne, med kanter og spidser. Eller Saurons økse, hvis man er til Ringenes Herre. Hånden er fyldt ud. Flere gange.

Another insane giant hail pic from supercell storm that stayed west of Maverick County earlier.



Pic: Cesar Cantu pic.twitter.com/oFwqfS44OF — Chris Suchan (@ChrisSuchanWOAI) May 18, 2021

Haglet stammer fra en af en lang række af enorme storme, som har hærget området omkring Allende og øst mod San Antonio i Texas, USA.

Og spørger man Jesper Theilgaard, så er det ikke en hvilken-som-helst storm, der kan have dannet sådan et gigantisk hagl.

»For at få hagl af den størrelse, kræver det, at man har nogle virkelig store og høje tordenbyger. Der skal være rigtig varmt for neden og rigtig koldt for oven. Og så skal der være fugtigt. Og det ser umiddelbart ud til at passe med situationen i Mexico de seneste dage,« forklarer den landskendte meteorolig og klimaekspert.

»Samtidig kræver det også nogle meget kraftige opvinde i den storm her. Sådan et hagl bliver skabt ved at blive kastet op og ned i stormen som en yoyo, mens isen lægges på. Det falder til jorden, når vindende ikke længere kan holde haglets vægt oppe. Nu ved jeg ikke, hvor meget det her hagl vejer, men det er sikkert ret tungt, så det kræver nogle virkelig kraftige vinde for at danne sådan et,« siger Jesper Theilgaard.

Billeder fra netop Allende, hvor mastodonthaglet faldt, viser, at det nordlige Mexico og det sydlige USA har været hårdt ramt af flere kraftige tordenstorme med hagl.

Blandt andet kan man se voldsomme hagl i videoen i toppen af artiklen.

»Det er nogle exceptionelle storme, der kan forme sådan nogle hagl. Vi har somme tider nogle store hagl herhjemme, men slet ikke i den størrelsesorden,« siger Jesper Theilgaard.

Hans umiddelbare reaktion, da han så billedet af haglet, var da også derefter.

»Jeg tænkte 'hold da op, det ser voldsomt ud',« siger Jesper Theilgaard.

»Hagl af den størrelse kan lave gigantiske skader. Afgrøder på marker kan gå helt tabt. Og det kan gøre enorme skader på mennesker. Får man sådan et i hovedet, så bliver man dræbt,« siger Jesper Theilgaard.