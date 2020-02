Naboens sø gik over sine bredder, og pludselig fossede vandet ned mod Erik og Marie Skovshoveds hjem.

Få minutter senere stod de i vand til knæene.

For det ældre, men friske ægtepar på henholdsvis 81 og 80 er det anden gang på blot fire måneder, at de massive regnmasser skaber oversvømmelser. Ude som inde.

»Når det regner så meget, som det har gjort på det seneste, går naboens sø over sine bredder, og så havner vandet nede hos os,« siger Erik Skovshoved.

»Man bliver da ophidset, når det står på, men der er jo ikke noget at gøre ved det.«

Mange jyder er plaget

Mange steder i Jylland er beboere lige nu plaget af de stigende vandmasser som følge af de store mængder nedbør, der stort set er faldet uafbrudt siden efteråret.

For Erik Skovshoved og hustruen er det en Davids kamp mod Goliat, når sluserne åbner sig foroven.

Landejendommen, de bor på, er fra 1777 og ligger lavt i landskabet. Derfor er det en naturlov, at vandet trækker ned mod dem, når naboens sø går over sine bredder.

Også i Holstebro by er der problemer med forhøjet vandstand. Foto: Morten Stricker Vis mere Også i Holstebro by er der problemer med forhøjet vandstand. Foto: Morten Stricker

Og det gør den, når nedbøren falder, som den har gjort de seneste måneder.

Har aldrig oplevet noget lignende

Det ældre ægtepar har boet på adressen siden 1984, men i de 36 år på gården har de aldrig oplevet vejrforhold som disse.

»Vi er nødt til at lave et eller et andet, der kan dæmme op for det her nu. For det duer simpelthen ikke,« siger 81-årige Erik Skovshoved og fortæller, at vandet stod i 60 cm, da det var på sit højeste.

Lørdag eftermiddag – da vandet kom fossende – ringede de til Beredskabsstyrelsen, som kort efter troppede op med otte mand.

De trænede brandfolk satte pumper op og gjorde lynhurtigt et mere solidt arbejde med at holde vandet for døren, end Erik og Marie Skovshoved formåede med hver deres kost.

To dage senere – mandag morgen – havde pumperne gjort deres, og Erik Skovshoved kunne slukke for dem igen.

»Nu ligger der i det mindste ikke vand længere, men der er stadig fugtigt på gulvet.«

Ud over familiens høns, der måtte springe for ikke at få våde tæer inde i det oversvømmede hønsehus, var det primært skuret, laden samt husets gildesal, der blev ramt under oversvømmelsen.