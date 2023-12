Der er kun en uge til 24. december, og spændingen om julevejret stiger.

DMI udelukker nemlig ikke, at der kommer kulde og »vinterlige byger« næste weekend.

»Ifølge de nyeste prognoser er der en relativt god chance for, at snebyger kan give lidt sne, der lægger sig flere steder i landet, men detaljerne er naturligvis fortsat usikre.«

Det skriver meteorolog Martin Lindberg i sin kommentar på DMIs hjemmeside.

Her ser han både på den kommende uges vejr og vejret juleaften.

Og det er faktisk kun en forskel på et par grader i temperaturen, der afgør, hvorvidt juleaften bliver med sne eller kun regn- og sludbyger, forklarer han.

»Den seneste temperaturprognose for 24. december giver dagtemperatur mellem to graders frost og tre graders varme, og om natten ned mellem frysepunktet og cirka fem graders frost.«

Inden vi kommer så langt, skal vi dog gennem mere gråt, vådt og blæsende vintervejr.

»De kommende dage byder på fortsat mildt, gråt og til tider vådt og blæsende vejr, men fra tirsdag strømmer lidt koldere og en overgang mere tør luft ned over landet fra vest og nordvest,« lyder det fra meteorologen.

Tirsdag bliver lidt koldere, mens onsdag byder på flere skyer – måske med slud eller hagl.

På nuværende tidspunkt ser torsdagen temmelig blæsende ud, når et lavtryk fra Færøerne giver hård vind og op til hård kuling med vindstød af stormstyrke. Især ved Vestkysten.

Fredagen tegner derimod til at blive en kølig dag med dagtemperaturer mellem to graders frost og to graders varme.

»Efter lavtrykket er passeret vil sandsynligvis koldere luft strømme ned over landet fra nordvest med en del byger, som kan være med både sne, slud og regn,« skriver Martin Lindberg.