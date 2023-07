En halvkølig, våd og blæsende dag.

Sådan ser onsdagens vejr ud, uanset hvor i landet du befinder dig.

Derudover kan især den vestlige del af landet se frem til »en del nedbør.«

DMI har nemlig en såkaldt risikomelding om kraftig regn og lokale skybrud, som gælder for hele Jylland og Fyn.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler, forklarer, at en risikomelding er niveauet lige under et egentlig varsel.

Skybrud eller ej. Under alle omstændigheder bliver onsdagen våd. Og nogle steder meget våd.

Miseren skyldes et lavtryk over Den Engelske Kanal, som passerer os i løbet af dagen.

»Det er ganske spændende. Lavtrykket bringer en del nedbør med sig,« siger Hans Peter Wandler og understreger, at selv om jyder og fynboer er mest udsatte, så er der ingen, der skal forvente at gå fri for nedbør.

»Alle skal forvente, at der falder en mængde nedbør, men det varierer så alt efter, hvor man befinder sig. Selv på Bornholm går de ikke fri,« siger han.

Solstik og hedebølger er der til gengæld ingen fare for på en dag, hvor temperaturerne kommer til at ligge mellem sølle 15 til 20 grader.

Indtrykket af efterårsvejr forstærkes af blæsten, som til tider bliver kraftig.

Først vil den være let til frisk fra øst og ved kysterne med hård vind til kuling med risiko for kraftige vindstød.

I løbet af dagen drejer vinden og aftager en overgang over den vestlige del.

Længes du efter solen og det varme sommervejr, så er der godt nyt på vej sidst på ugen.

Prognoserne fra DMI viser nemlig, at weekenden bliver tør og med »nogen eller en del sol« og op til 26 grader.

At det flotte sommervejr kun bliver et kort intermezzo i den ustadige og køligere periode, kan vi tids nok vende tilbage til.

Den tid - den sorg... eller glæde. Alt efter, hvordan man har det med byger i juli.