Om du er jyde eller københavner, så kan du se frem til en drivvåd torsdag.

Torsdag kan der nemlig falde helt op til 30 millimeter regn, og det vil især gå ud over den nordligste del af landet.

Onsdag nat kommer regnen, og der kommer kun mere af den torsdag igennem, så du kan allerede nu begynde at tænde op i brændeovnen.

Et lavtryk vest for De Britiske Øer sender fronter mod Danmark, og i Nordsøen udvikles et regulært nyt lavtryk, der sender en masse regn over Danmark.

Onsdag nat bevæger regnen sig fra det centrale Jylland og op mod Øst- og Nordjylland.

Det oplyser DMI til B.T. og understreger, at der ikke er tale om skybrud men silende regn, hvor det flere steder vil vare i timer.

Nordjyderne kan endda se frem til en noget koldere affære med mulighed for, at regnen sidst på dagen kan gå over i slud.

Ved kysterne i Nordjylland vil der også være kuling fra øst med kraftigere vindstød.

For resten af landet bliver det ikke lige så koldt med op til 10 grader.

DMI oplyser også, at der både kan komme tåge og dis torsdag morgen, hvorfor det er en god idé at være ekstra opmærksom i morgentrafikken.