Hvis du ikke allerede har bevæbnet dig med paraply og regnfrakke, så er det nok en god idé at gøre det nu.

Søndagen byder nemlig på kraftige regn- og tordenbyger til det meste af landet.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen.



»Det er et område med ret kraftige byger, som trækker ind over landet vestfra, og de giver altså ret meget regn,« siger han.

Samtidig kan vi også se frem til en del torden, når de kraftige byger passerer.

Allerede fra morgenstunden er der godt gang i vejrsystemet i det jyske, hvor der på kort tid er faldet meget nedbør.

Kraftigst har det været omkring Billund, hvor regnmålerne har registreret otte millimeter regn på bare ti minutter.

»Det er altså ret meget. Men det er ikke skybrud. Bygerne bevægede sig simpelthen for hurtigt til, at skybrudskriteriet blev opfyldt, men det føltes ret voldsomt,« siger Lars Henriksen.

Heftige regn- og tordenbyger på vej ind over landet vestfra. På bare 10 minutter faldt der 8 mm regn ved Billund. Husk paraplyen i dag pic.twitter.com/jTD2Fz7ji0 — DMI (@dmidk) August 23, 2020

Han tilføjer dog, at man på DMI holder nøje øje med fronten, for den har potentiale til at give lokale skybrud. Lige nu er der ikke noget varsel om skybrud, fordi bygerne ser ud til at bevæge sig for hurtige til at blive så kraftige.

Meteorologen forudser, at de kraftige byger vil nå den østlige del af landet ved middagstid.

»Der kan sagtens dukke byger op før, men de kraftigste byger kommer først til hovedstadsområdet om to til tre timer,« lyder vurderingen ved ni-tiden.

»Det bliver en våd dag. Nogle steder bliver det meget vådt, mens det andre steder bliver knapt så vådt,« siger Lars Henriksen og tilføjer, at Sydsjælland og Bornholm nok bliver dem, der får mindst. Til gengæld kan bygerne blive ret heftige i Nordsjælland og den nordøstlige del af Sjælland.

Han understreger dog, at det ofte er svært at forudsige præcis, hvor bygerne kommer, og hvor kraftige de bliver.

»Nogen gange driller sådan noget vejr, men uanset hvad er en paraply en rigtig god idé.«