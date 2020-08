Vådt. Vådt. Vådt.

Sådan ser vejrudsigten for onsdagen ud. Så har du mulighed for at tage en akut hjemmearbejdsdag eller en opsparet fridag, så er det måske i dag, du skal gøre det.

Og hvis ikke, så husk lige regnjakken eller paraplyen, inden du tager af sted.

Onsdag bliver nemlig en våd omgang for hele landet. Et lavtryk kommer ind fra Nordsøen og passerer landet i løbet af dagen og aftenen, og det giver altså regn til alle.

Faktisk varsler DMI onsdag morgen om kraftig regn og skybrud i både Vest- og Sønderjylland, mens der for resten af Jylland og Fyn er tale om risiko for kraftig regn og skybrud. Varslet gælder ind til omkring klokken 18 onsdag aften.

»Det bliver en våd dag for stort set hele landet, men det er især den sydvestlige del af landet, der må holde for,« siger vagthavende meteorolog Trine Pedersen fra Danmarks Meteorologiske Institut, og tilføjer:

»Det giver regn i varierende mængder til det meste af landet.«

Hun forklarer, at de steder, hvor der kommer mest nedbør, kan der lokalt falde mellem 30 til 50 millimeter regn.

I dag får vi besøg af et lavtryk fra vest. I varierende mængder kommer der regn til alle Det sydvestlige Jylland får dog nok mest regn. #regnvejr

Temp. kommer op mellem 15 og 20°C.

Følg med på https://t.co/QbfQ0OD7NA pic.twitter.com/ocwTeTHAoW — DMI (@dmidk) August 26, 2020

Kriteriet for kraftig regn er opfyldt, hvis der er faldet mere end 30 millimeter inden for 24 timer og kriteriet for skybrud er opfyldt, hvis der falder mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

I løbet af aftenen og natten klinger regnen af i den vestlige del af landet, mens det sandsynligvis stadig vil regne mod øst.

»I morgen (torsdag, red.) vil det klarer op i den vestlige del af landet med mulighed for sol og kun enkelte byger, mens det stadig ser lidt vådt i mod øst,« forudser Trine Pedersen.

Til gengæld bliver der tale om rimelige lune temperaturer på omkring 18 grader.

Der er ikke mere opmuntring at hente, når vi når frem til weekenden.

»Så kommer der et nyt lavtryk og laver ravage. Det ser ikke godt ud i weekenden,« siger hun.