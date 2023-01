Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er lagt op til en heftig – og i bogstaveligste forstand – stormfuld afslutning på weekenden.

Lørdag morgen varsler DMI nemlig stormende kuling og vindstød af stormstyrke og forhøjet vandstand.

I det hele taget er der lagt op til en våd og blæsende weekend.

For selvom varslet først gælder fra søndag eftermiddag, så blæser det op allerede lørdag, lyder det fra DMI.

Varslet om forhøjet vandstand går på Vadehavet og langs den centrale del af Vestkysten, mens det er primært er i den sydlige del af landet, at blæsten bliver kraftigst.

»På søndag forventer vi op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke i store dele af landet, undtagen det nordlige Jylland,« skriver vagthavende meteorolog, Bolette Brødsgaard i sin kommentar på DMIs hjemmeside.

Miseren skyldes et lavtryk lige vest for Skotland, som bevæger sig mod øst, og som ventes at ligge over Vendsyssel og Skagerrak søndag eftermiddag.

På vej fra De Britiske Øer og mod øst bliver lavtrykket mere intenst, og det kan vi altså allerede begynde at mærke lørdag eftermiddag, hvor vinden tiltager.

Med vinden bliver der presset vand fra Nordsøen ind mod Vestkysten, og derfor er der også varsel om forhøjet vandstand fra og med tidligt søndag morgen.

Ved de to højvande søndag forventes vandstanden i Vadehavet at være 2.4 til 2.9 meter over normalen, og ved den centrale del af den jyske vestkyst regner DMI med 1.9 til 2.2 meter over over normal vandstand.