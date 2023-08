Det bliver vådt, før det blive godt – eller i hvert fald bedre.

For det bliver en lørdag, hvor der til at begynde med kommer endog store mængder af regn nogle steder.

»Det ender med at blive en lille smule sommerlig, men vi skal først lige igennem noget regn her til formiddag,« som vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, udtrykker det.

Der er således både regn- og tordenbyger på vej. Og der er risiko for både kraftig regn og lokale skybrud. Hvilket især er tilfældet for områderne markeret med blå herunder:

Foto: DMI Vis mere Foto: DMI

»Det er hovedsageligt Syd-, Øst- og Nordjylland, hvor der er størst risiko for at blive ramt af de her regn- og tordenbyger, men resten af landet vil også få byger,« siger Klaus Larsen fra DMI:

»Og det er et system, der vil bevæge sig stille og toligt op over landet.«

Den nye omgang regnvejr er lørdag morgen allerede ved at trække ind over Sønderjylland som afløser for det regnvejr, der i nat gav temmelig meget regn flere steder.

Mest i den østlige del af landet.

Nattens regn Der regnede altså også kraftigt i nat, mest i den østlige del af landet. Flere steder på Fyn og Sjælland var der skybrud – det vil sige mindst 15 millimeter regn på en halv time. Ved Neble på Møn faldt der 51,6 millimeter regn på 30 minutter, ved Rødbyhavn faldt der 47,6 millimeterregn på 30 minutter – altså tredobbelt skybrud begge steder.

Så på den måde bliver regnen alt i alt egentlig ganske ligeligt fordelt over landet denne lørdag.

Men som nævnt indledningsvist bliver det bedre på den anden side.

Det vil sige ud på eftermiddagen.

»Så bliver det trods alt lidt pænere,« siger DMI-meteorolog Klaus Larsen.

Her kan der godt opstå lidt huller i skydækket og titte lidt sol frem. Temperaturerne bliver lidt lavere end de seneste dage med 16-18 grader, men med lige over 20 grader flere steder.