I nat har det buldret og braget mange steder i landet. Især i Jylland. Og her til morgen gør du klogt i at huske regntøjet eller paraplyen, når du skal ud af døren.

For der kan komme så voldsomme regnbyger, at du på ingen tid kan blive gennemblødt. Men heldigvis bliver vejret bedre op ad dagen.

»Det er en varm, fugtig luftmasse, som ligger over Danmark lige nu. Under sådanne vejrforhold kan der hurtigt dannes lokale byger, som kan være med torden og være meget kraftige,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner.

Bygerne kan komme over hele landet, men præcis hvor de opstår og hvor meget nedbør, der vil falde, er meget svært at spå om.

»Det svarer lidt til, at en gryde med vand bringes i kog. Man ved, der kommer bobler, men hvor kommer de? Det kan man ikke vide,« fortæller Mette Wagner.

Lokalt kan der måske falde så meget nedbør, at det vil blive betragtet som et skybrud.

»Som det ser ud nu, tror jeg ikke, vi krydser grænsen for skybrud, som er 15 millimeter regn på en halv time, men jeg kan ikke helt afvise det,« siger Mette Wagner.

Tidligere udsendte DMI et varsel om risiko for lokale skybrud flere steder i landet, men det er fjernet igen. DMI vil følge vejrsituationen tæt og udsende nye varsler, hvis risikoen for skybrud bliver overhængende.

Uanset hvad vender det gode sommervejr tilbage i løbet af dagen.

»Først på eftermiddagen klarer det op, og de fleste steder får vi solen at se. Det bliver også varmt igen i dag,« siger Mette Wagner.

Temperaturen når op på 25 grader ud på eftermiddagen, og i Sønderjylland kan nålen endda ramme de 30 grader, hvilket er både godt og skidt.

»Bliver det så varmt, er der stor risiko for, at der igen vil danne sig tordenbyger, som kan indeholde store mængder nedbør,« siger hun.