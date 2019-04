Fredag blev der grillet, badet og drukket kolde øl i de varme solstråler, der blev målt helt op til 24,4 grader.

Men lørdag står du op til et helt andet vejr.

I store dele af landet lyder dagens vejrmenu nemlig på en 2-retters bestående af regn og torden.

»Det bliver en god omgang regn, og der kan også sagtens være lokale tordenbrag, hvis man er uheldig. Generelt bliver det bare en våd lørdag,« siger Frank Nielsen, der er vagtchef hos DMI.

Fredag aften og i nattens løb har især Lolland og det sydvestlige Sjælland fået en masse nedbør, og i løbet af lørdagen rykker uvejret nordpå.

»Der ligger et bælte fra Østjylland, der rykker ned over Storebælt og ind over Vestsjælland og København. Helt generelt er det sådan, at dem, der ikke fik i går, får i dag,« fortæller Frank Nielsen.

Regnen vil vare til over middag, og selvom det mest vil være en stille regn, vil der også være kraftige byger hen ad formiddagen.

Uvejret bør ikke give de store trafikale udfordringer.

»Man skal selvfølgelig tilpasse sig og bør måske køre lidt langsommere i nogle tilfælde. Og så kan det også blive lidt glat i nogle situationer, men ellers er der ingen problemer,« oplyser Frank Nielsen.

Har du nogle billeder af uvejret, må du gerne sende dem på sebj@bt.dk.

Er du desuden ramt af en kraftig pollenallergi, er der godt nyt.

Pollentallet vil blive lavere efter regnvejret lørdag, meldte DMI fredag morgen.