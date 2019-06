Det uvejr der truer store dele af landet med torden og lokale skybrud har flyttet sig siden, DMI mandag morgen advarede danskerne mod potentielle store regnmængder.

Uvejrets bane har flyttet sig sådan, at fynboerne nu er uden for risikozonen, siger meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

»Der er en frontzone, der har rykket sig 40-50 kilometer længere mod øst, så Fyn er ikke længere relevant,« siger meteorologen.

Og dog. Når det handler om vejret, er intet nogensinde helt sikkert, minder han om.

»Det er ikke forbi, før den fede dame har sunget,« siger Jesper Eriksen.

Først efter midnat burde uvejret have trukket helt forbi landet. Og alle, der frygter for vand i kælderen, kan ånde lettet op.

Jesper Eriksen fortæller, at uvejret lige nu befinder sig over det centrale Tyskland.

På dets vej mod nord vil det bevæge sig lige op mellem Sjælland og Bornholm, hvis ikke banen ændrer sig igen. Dermed vil den kraftigste nedbør ramme til havs.

Sideløbende med uvejret fra Tyskland, kan der på grund af den varme og fugtige luft opstå spontane tordenbyger, og det har netop - kort før klokken 16 - været tilfældet ved Møn og Falster, fortæller meteorologen.

Der er dog kun en lille risiko for, at disse byger skulle forårsage skybrud, der defineret ved at der skal komme mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

»Da bygerne bevæger sig med 80 kilometer i timen, kan der sjældent falde så store mængder nedbør lokalt på så kort tid,« siger Jesper Eriksen.

Meteorologen fortæller, at der er tale om en drilsk situation, og at vejrtjenesten følger den nøje og vil om nødvendigt opgradere til et egentligt varsel.