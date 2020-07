Det er ikke nødvendigvis nemt at pakke en kuffert efter det danske sommervejr, som er utroligt omskifteligt. Og denne uge er ingen undtagelse.

Ifølge DMI bliver det en uge, hvor man både skal have paraplyen frem, men også solbrillerne og sandalerne.

Faktisk kommer det til at skifte mellem regn og tørvejr dag for dag.

Torsdag kommer det til at være et pænt vejr de fleste steder. Lige foruden Vestkysten, der burde blive ramt af skyer og regn før resten af Danmark.

Og fredag kommer regnen så til resten af Danmark.

»I løbet af fredagen kommer der flere og flere skyer vest fra, og regnen breder sig til det meste af landet. Ikke meget, men det kommer til at regne,« siger Trine Pedersen, vagthavende ved DMI.

Lørdag skulle vejret så blive fint igen. I hvert fald tørt. Men søndag er der endnu engang regn og skyer.

En ting skifter dog ikke. Det er temperaturen.

»Den kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader hele ugen, ligesom i dag,« siger Trine Pedersen.

Faktisk ser det ud til at blive ustadigt vejr hele sommeren, ifølge DMIs langtidsprognoser. Lige på nær én uge. Nemlig uge 33. Det skriver Politiken.

»Nogle modeller antyder, at der er en mulighed for, at der kan komme noget mere sommerligt vejr«, siger DMI's langtidsmeteorolog Mette Zhang til Politiken.

Hun tilføjer dog, at de fleste prognoser viser, at det ustadige vejr fortsætter sommeren igennem - og altså også i uge 33.