Det skal være skidt, før det kan blive godt.

Den gamle talemåde kan passende være overskriften på de kommende dages vejr.

Lad os begynde med den gode nyhed:

Lige om lidt bliver det godt igen. Meget godt endda.

Faktisk er der udsigt til nogle både rigtig flotte, solrige og varme efterårsdage i starten af næste uge. Nærmere bestemt særligt mandag og tirsdag med temperaturer på den pæne side af de 20 grader.

Det vender vi tilbage til om lidt.

Først skal vi nemlig gennem nogle dage og en weekend, som de fleste af os nok vil synes er lidt triste - i hvert fald rent vejrmæssigt.

Den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Martin Lindberg, beskriver det således torsdag morgen:

Vi får i dag tørt vejr og der kommer lidt eller nogen sol. Det bliver dog lidt køligere end i går med temp. op mellem 14 og 17 grader, og ret blæsende med jævn til hård nordvestlig vind, men i løbet af dagen noget aftagende. ⛅️Se prognoser her: https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/zeMep9cC9v — DMI (@dmidk) September 10, 2020

»September er en ustabil måned, og det er sjældent, at vi har en længere periode med godt vejr. Vi skal være glade, hvis vi får to eller tre dage i træk med flot vejr.«

Han forklarer, at der lige nu ligger orkaner ud over Atlanten, som også påvirker vejret på vore breddegrader.

Torsdag er der for eksempel lagt op til endnu en blæsende dag med beherskede temperaturer. Mellem sølle 13 til 17 grader og jævn til frisk vind.

Til gengæld holder det tørt indtil natten til fredag, hvor vinden også løjer af.

Og heller ikke ugens sidste hverdag bliver en, som går over i historien rent vejrmæssigt.

»Fredag bliver ret ustadig. Der kommer lidt regn hist og her. Det er ikke de store mængder, men det bliver mest skyet,« forudser Martin Lindberg, men lover dog også lidt eller nogen sol i de sydligste egne.

Også fredag bliver temmelig blæsende.

Og skal du holde bryllup eller konfirmation i et telt i haven denne weekend, er det måske en god idé at sørge for, at det er både varmt og tæt. Der kommer nemlig en front ind over landet lørdag, som 'nogle gange giver regn.' Størst chance - eller risiko om man vil - for nedbør er der i det jyske.

Meteorologen mener heldigvis ikke, at der bliver tale om voldsomme mængder nedbør.

Søndag er der heller ikke så meget nyt i prognoserne. Lavtryk, skyer og regn står den på for det meste af landet.

På den positive side nævner Martin Lindberg, at både fredag, lørdag og søndag tegner til at blive lidt lunere, end torsdagen.

Og så er vi endelig fremme ved starten på næsten uge.

»Så sker det spændende. Der kommer et højtryk, som giver os stabilt vejr, og vi kan se frem til en del sol mandag og tirsdag,« siger Martin Lindberg.

Faktisk mener han, at temperaturerne i begyndelsen af næste uge kan komme helt op på 23 til 25 grader.

»Det ser ud til, at vi får op til 23 grader mandag - varmest i det sydlige Jylland, og på tirsdag ser det ud til, at hele landet får varmt vejr med mellem 20 og 25 grader,« siger Martin Lindberg fra DMI.