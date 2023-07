Mens de svedende sydeuropæere – og turisterne på de kanter – må ty til en kold dukkert, skygge eller noget koldt at drikke for at køle sig ned, er sommeren her til lands en noget anden størrelse.

Onsdag fortsætter det ustadige og kølige vejr – men får vi lidt af varmen fra syd den kommende tid?

Ikke hvis man skal tro Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) prognoser.

»Der er ikke noget, der tyder på, at temperaturerne ændrer sig de kommende 10 dage,« siger vagthavende meteorolog Klaus Larsen.

Han forventer, at vi må tage os til takke med omkring 20 graders varme frem mod afslutningen af skolernes sommerferie, og at det ustadige vejr med regnbyger vil fortsætte.

Sådan ser også denne onsdag ud på vejrfronten.

»Først på dagen vil der være sol til alle, men i løbet af formiddagen kommer der skyer ind over landet fra nord og vest,« siger Klaus Larsen.

Det kan i løbet af dagen give byger hist og her, især i den nordlige del af Jylland.

I den sydlige del af landet kan der opstå tordenbyger.

»Det er klassisk dansk sommervejr, men lidt til den kølige side,« siger Klaus Larsen, som kun kan love mellem 13 og 18 grader i dag.

Mod øst kan det dog blive en anelse varmere.