De næste par dage gælder det om at pakke sig ekstra godt ind, for det kommer til at føles usædvanligt koldt i hele landet.

Det oplyser DMI til BT.

»Det bliver koldt og blæsende, og vi får streng frost om natten, mens det i dagtimerne kommer til at ligge omkring frysepunktet. Men på grund af kuldefaktoren kan man faktisk trække 10-15 grader fra,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Jesper Eriksen.

Selvom det fredag og lørdag kan føles som om, at temperaturen er helt nede på minus 15 grader, er der dog stadig mulighed for at holde varmen.

»Det er sådan lidt drilsk, for hvis der er solskin og sol på kinderne, så føles det varmt, men hvis man er uheldig at gå i vinden, så er det meget koldt,« siger Jesper Eriksen og tilføjer, at det er hele landet, der bliver ramt af den kolde luft, som kommer ned fra Rusland.

Allerede søndag kan vi dog se frem til, at temperaturerne stiger igen – og mandag kan danskerne se frem til omkring syv grader.

»Søndag bliver der højere dagtemperaturer, uden at det er noget at råbe hurra for. Vi får cirka en til fire graders varme, og mandag kan vi få op til syv graders varme, men det bliver stadig med udbredt nattefrost,« siger Jesper Eriksen.

Hvis du synes, det kan virke som en endeløs vinter, når du fortsat skal tage hue, handsker og det tykke halstørklæde på i marts, så er du ikke helt gal på den.

Ifølge Jesper Eriksen er der nemlig tale om usædvanligt koldt vejr.

»Det kan jo også sne i april. Men vi er vant til mere varmt end koldt vejr, og det er usædvanligt, at det bliver så koldt - vi er jo snart ved jævndøgn, så det er meget koldere end normalt,« siger Jesper Eriksen.

Jævndøgn falder tirsdag den 20. marts, hvor solen skifter fra at befinde sig syd for klodens ækvatorplan til at befinde sig nord for. Det sker præcis klokken 17.15 dansk normaltid ved forårsjævndøgn, oplyser DMI.