»Jeg snakkede lige med min kollega, som har været her ligeså lang tid som mig, og han kunne ikke huske, at vi har lavet sådan en varsling før. Det er ikke noget, vi ser hver dag,« siger vagthavende ved DMI, Mette Tilgaard Zhang.

Indtil videre har den danske sommer budt på gråvejr og kulde, men nu skifter det, blev det meldt ud i et tweet fra vejr-tjenesten.

Faktisk så meget, at Danmarks Meteorologiske Institut varsler danskerne om en forestående hedebølge.

Den rammer landet torsdag og fortsætter minimum weekenden over og til i hvert fald tirsdag i næste uge, hvor temperaturerne dog godt kan være faldet en smule. Regionalt kan den højeste målte middeltemperatur nå over 28 grader, lyder det.

»Det vil være en god idé at drikke nok væske, holde sig i skyggen, og så tage solcreme på, hvis man alligevel bevæger si ud i solen. Og så kan børnene måske også lægge an til at spørge deres forældre om is,« fortæller den vagthavende videre.

På det vejrkort, som DMI har sendt ud, kan man se, at det i særdeleshed er det vestlige Jylland og det vestlige Sjælland, der bliver ramt af de højeste temperaturer.

Faktisk ser det ud til at blive så varmt i de egne, at varslen er i kategori to, som dækker over 'farligt vejr'.

Noget, der altså sker sjældent, ifølge Mette Tilgaard Zhang. På DMIs hjemmeside lægger de vægt på, at særligt udsatte tager forbehold.

'Hedebølge kan være farlig for små- og spædbørn, ældre samt personer, der lider af kroniske sygdomme. Drik rigeligt og hold kroppen afkølet,' lyder rådet fra dem.

Foruden Vestjylland og - sjælland, er det det vestlige Lolland, som også er hårdest ramt af varmen.

Resten af landet vil forventeligt have den højeste målte middeltemperatur på 25 grader, lyder det fra Mette Tilgaard Zhang- Det vil sige, at hvis der nogen steder bliver målt 24 og andre steder 26 som top temperatur, vil gennemsnittet af de højeste temperaturer ende på 25 grader.

Det er det, man kalder en varmebølge, når det er oppe omkring de 25 grader.