Første dag i juli byder på fremragende solskinsvejr. Nogle steder i landet bliver det endda så varmt, at der er udsigt til årets 34. sommerdag.

Hvad end du har planer om at tage et smut på stranden, ordne i haven eller spille ølbowling i campingområdet på Roskilde Festival i dag, kan du godt smøre dig godt og grundigt ind i solcreme og tage solbrillerne på. Den første juli-dag bliver nemlig varm og solrig.

»Her til formiddag ligger vi allerede på de 20 grader over stort set hele linjen, og temperaturerne stiger, når vi kommer længere op ad dagen,« siger Klaus Larsen, der er vagthavende hos DMI til B.T.

Temperaturerne stiger, når vi kommer længere op ad dagen Klaus Larsen, vagthavende DMI

Varmest bliver det i den centrale del af Jylland, hvor temperaturerne kan snige sig op omkring de 25 grader, og der kan blive tale om den 34. officielle sommerdag i år.

»Det er meget usædvanligt, at vi har haft så mange sommerdage allerede,« siger Klaus Larsen.

Kigger man på tallene, står det da også helt klart, at det langt fra er hvert år, at solen skinner ligeså meget på lille Danmark, som den har gjort i år. Sidste år havde vi nemlig kun 13 sommerdage, og i 2016 blev det i alt til 36.

Pas på heden

De tusindvis af danskere, der lige nu befinder sig på Roskilde, skal sørge for at smørre sig ind i solcreme og drikke rigeligt væske. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Vis mere De tusindvis af danskere, der lige nu befinder sig på Roskilde, skal sørge for at smørre sig ind i solcreme og drikke rigeligt væske. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Præcis hvor længe det gode vejr bliver ved, og om juli slår varmerekorder, ligesom juni gjorde, er stadig for tidligt for DMI at sige, men der er dog godt nyt til de tusindvis af danskere, der lige nu befinder sig på Roskilde festival og andre sol-glade sjæle.

Ifølge prognoserne tyder alt nemlig på, at det gode vejr i hvert fald varer ved indtil fredag, hvor vi potentielt vil opleve et skift.

»Vi kan nå helt op omkring 28 grader senere på ugen, så det er lige før, jeg vil sige, at man skal passe på heden,« siger Klaus Larsen og tilføjer:

»Når man har solen skinnende lige ned i hovedet, er der altså stor risiko for både solskoldning og væskeunderskud, så man skal passe på sig selv derude.«