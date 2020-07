Der er fortsat lange udsigter til sommerlige temperaturer i Danmark.

I stedet har et voldsomt blæsevejr ramt landet, som særligt er synligt i Nord- og Vestjylland. Det forklarer DMI over for B.T.

»Allerede i dag, søndag, har vi oplevet vindstød af stormstyrke på de kanter,« siger vagtchef Lars Henriksen.

Han forklarer videre, at mandag fortsætter i samme spor.

Et usædvanligt dybt lavtryk for årstiden, er langsomt på vej lige nord om Danmark. Det kommer til at give os en længere perioder med blæst fra en vestlig retning. Dagens gråvejr bliver dog afløst af vekslende skydække med byger der kommer og går. pic.twitter.com/0jHLFHDWzY — DMI (@dmidk) July 5, 2020

»Det aftager lidt i nat, men vender tilbage mandag. Der vil igen komme vindstød af stormstyrke i Nordvestjylland, mens der vil være frisk kuling og blæsevejr i resten af landet.«

I et tweet udsendt af DMI søndag beskriver de, hvordan et lavtryk er på vej nord fra Danmark. Samtidig beskriver de det som 'usædvanligt for årstiden'.

»Det usædvanlige er, at vi normalt forbinder det med tydeligt efterårsvejr. Men en gang i mellem sker det også, at vi heftig sommerblæst på grund af lavtryk,« forklarer Lars Henriksen.

Heller ikke temperaturmæssigt kommer vi op på noget, der ligner sommer. Mandag og tirsdag ligger temperaturerne mellem 13 og 18 grader, men det vil formentlig stige en anelse i dagene efter - dog ikke meget højere end 20 grader.

Hvordan vejret bliver i de efterfølgende uger, kan Lars Henriksen og DMI ikke sige meget om for nuværende.

»Prognoserne er meget uenige. Nogen siger flot vejr, mens andre siger ustadigt. Så det er meget usikkert, og derfor må folk vente i spænding.«