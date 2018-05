Selv om vi først lige har taget hul på maj, er sommeren efterhånden over os her i Danmark.

I hvert fald er der i dag for tredje gang i år blevet målt en temperatur, der overstiger 25 grader - og når det sker, er der ifølge DMI officielt tale om en såkaldt 'sommerdag'.

Dagens højeste temperatur er ifølge DMI blevet målt ved Aalborg Lufthavn, hvor termometeret tidligere mandag eftermiddag var helt oppe på 25,0 grader. Ifølge TV 2 er der desuden blevet målt 25,1 grader i Isenvad i Midtjylland.

Rapsmarker nær Roskilde, mandag den 7. maj 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Rapsmarker nær Roskilde, mandag den 7. maj 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

I april blev der to dage i streg målt temperaturer på over 25 grader her i landet, og ikke siden år 2000 har det ifølge TV 2 været så varmt så mange gange på nuværende tidspunkt. Hos DMI kalder man det også ganske usædvanligt.

»Det må man sige. Og det er jo noget mærkeligt noget. Sidste gang havde der jo næsten lige været sne nogle steder i landet,« siger Frank Nielsen, vagthavende meterolog ved DMI, til BT og uddyber:

»Højtrykket ligger rigtigt i øjeblikket, og der er næsten ingen vind. Det er sjældent, man er så heldig, at det også er vindstille, og så kan det rigtig få lov til at stå og varme op inde på den jyske hede.«

Her stopper de gode nyheder ikke. Ifølge Frank Nielsen får vi stort set lige så godt vejr de kommende dage, som vi har haft i dag, så der kan godt komme flere sommerdage, inden det rent faktisk bliver sommer i kalenderen.

Der blev hygget i solen på Islands Brygge i København søndag. Mandag er det gode vejr fortsat. Foto: Uffe Weng Der blev hygget i solen på Islands Brygge i København søndag. Mandag er det gode vejr fortsat. Foto: Uffe Weng

»Der er også god mulighed for en sommerdag i morgen. Der kommer lidt mere vind, men jeg forventer, det bliver varmest i Midt- og Vestjylland samt det nordvestlige Sjælland,« siger han og fortsætter:

»Så er der onsdag, hvor det også ser ud til, at man kan beholde shortsene på. I det store hele sker der ikke de store ændringer før Kristi himmelfartsdag, hvor landet bliver noget delt op. Men de næste par døgn er det dejligt nemt at være meterolog.«