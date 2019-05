Har du allerede været ude og plante sommerblomsterne, skal du skynde dig at dække dem til eller hive dem inden for.

De næste dage tager vejrguderne nemlig fejl af kalenderen og glemmer, at vi skriver maj.

For selv om mange allerede har fundet både havegrill og solcremen frem, så er det altså paraply og vanter, du får brug for den kommende weekend.

Selvom vi har den første weekend i maj, kan vi simpelthen se frem til både nattefrost og sne.

»Det bliver en usædvanlig vinterlig weekend for årstiden.«

Sådan lyder prognosen fra Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), tidligt fredag morgen.

Den begynder ellers meget godt.

Fredag lover DMI nemlig sol fra morgenstunden, men lidt efter lidt kommer skyerne ind over landet.

»Fredag morgen starter ud med sol til stort set hele landet, men det bliver en kort omgang, før vejret slår om,« siger meteorologen.

Og så bliver det pludseligt efterårsagtigt med både hagl og tordenvejr.

I dagtimerne, hvor temperaturerne lægger sig omkring syv til ti grader, vil nedbøren falde som regn og hagl.

Men natten til lørdag falder temperaturerne en del og lander lidt under frysepunktet - og så er der vinterligt nedbør i vente.

»Det er meget usædvanligt, at vi ser sne i maj,« siger Henning Gisselø.

»Men natten til lørdag ser der ud til at falde en del slud og måske endda sne. Den sne, der falder, kan nok blive liggende i løbet af natten. Men så snart solen står op lørdag morgen, smelter den igen.«

Lørdag og søndag byder ligeså på skyer og byger, og temperaturerne ser ikke ud til at overstige de ti grader.

Men sandsynligheden for hagl og torden daler så småt, som dagene skrider frem.

»Der bliver en smule færre byger, som måske er med hagl og torden, men nok mest med regn,« siger han.

Natten til søndag er der igen risiko for nattefrost, men denne gang ser det ud til at blive mere lokalt. Temperaturerne ser også ud til at blive en smule lunere natten til søndag - omkring tre til fem grader.

Det er en kølig vind, der kommer ind over landet fra nord og nordvest, der skaber det drastiske fald i temperaturen. Det er derfor, man kan gå fra 25 grader i april til sne i begyndelsen af maj, forklarer den vagthavende meteorolog.

»Foråret kan være meget omskifteligt, alt efter om vinden kommer fra det lune Centraleuropa eller fra det kolde nord, »siger han.