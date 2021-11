Dynesokker og varmepuder kunne uden problemer blive i skabet natten til fredag.

Vi havde nemlig en meget varm nat, når man tænke på, at vi befinder os sidst i november.

Hele 13,3 grader blev der målt nogle steder i Danmark natten til fredag, og termometeret nåede på intet tidspunkt ned under 10,2 grader.

»Det var en meget lun nat med kun få temperaturændringer i løbet af natten. Det er meget usædvanligt, at det er så varmt i november måned.«

Det fortæller klimatolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Frans Rubek.

Det »koldeste« sted var på Hammer Odde på Bornholm, hvor der blev målt 10,2 grader, mens Djursland toppede med 13,3 grader.

»Det er den varmeste nat, vi endnu har haft i november i år,« siger Frans Rubek.

Han er tilbageholdende med at kalde det en decideret varmerekord for en novembernat.

Han henviser dog til den såkaldte klimanormal, som opgør vejret i løbet af de seneste 30 år. Den viser, at gennemsnitstemperaturer for et døgn i november normalt ligger på 5,5 grader, og maksimum temperaturen plejer at ligge på 7,6 grader.

Og hvis du straks tænker på klimakrise og global opvarmning, så maner DMIs klimatolog til besindighed – og dog:

»En enkelt varm nat skyldes ikke den globale opvarmning. Vejret er kaotisk og tilfældigt og går op og ned. Men på grund af den globale opvarmning vil vi oftere og oftere opleve varme nætter som denne, vi lige har haft,« siger han.

Men lad nu være med at lægge vinterdynen alt for langt væk.

Allerede natten til mandag går det nemlig den anden vej med helt andre temperaturer og nattefrost.

Og den kommende uge kan meget vel byde på mere vinteragtigt vejr, lyder det fra DMI.