Hvad sker der med efterårsvejret?

Bortset fra en enkelt morgen med is på bilruden og glatte veje, har temperaturerne de seneste uger – med meteorologernes ord – hældet til 'den lune side'. De fleste dage har vi haft tocifrede varmegrader, og nætterne er næste lige så varme som dagene.

Men det er der en meget god forklaring på, lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen.

Det lune efterårsvejr skyldes nemlig tre ting:

Skyer, vind og vand.

»For det første har vi temmelig meget vind. Det giver god omrøring i de nederste luftlag,« siger han og tilføjer, at kulden stråler ud fra bunden, hvis det er mere vindstille vejr.

»Som det er nu, får vi hele tiden tilført varme fra varmere luftlag, som blander sig med den luft, vi har i forvejen,« siger han. Han påpeger videre, at vi generelt får vores luft fra sydlige og sydvestlige egne i Europa, hvor varmen ligger.

Dertil kommer de mange skyer, som holder på varmen.

»Skyer virker som en dyne. Det er ligesom, hvis du smider dynen af om natten, så bliver det også koldere,« forklarer han.

Endelig er en stor del af Danmark omgivet af vand, hvor vandtemperaturen lige nu ligger på 14 til 15 grader.

»Derfor er det også oftest varmest ved kysterne,« siger Klaus Larsen.

Savner du kulde, is og rigtig vinter, kommer du sandsynligvis til at vente et stykke tid endnu.

Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at der er køligere temperaturer på vej lige med det samme, fortæller den vagthavende meteorolog.