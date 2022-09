Lyt til artiklen

Du skal både finde gummistøvler og solbriller frem i den her uge.



Vejret byder nemlig på både solskin og byger.



Sådan lyder dommen fra DMI.

Dagen i dag byder på høj sol, dog med lidt højtliggende skyer i hele landet.



I morgen bliver dog knap så solrig for den sydlige- og vestlige del af Danmark, hvor der vil komme byger.



Den nordlige og østlige del af Danmark får tørvejr.



Prognosen for resten af ugen er ustabil, men DMI forudser, at der vil være risiko for regn det meste af landet fra torsdag, fredag og natten til lørdag.



Weekenden byder på nordøstlig tør luft, men med enkelte byger til Bornholm, Sjælland og Fyn.



Graderne vil også falde i løbet af ugen, hvor temperaturen i morgen vil ligge på omkring 18-21 grader. Torsdag falder den til 17-20 grader og resten af ugen vil temperaturen ligge stabilt på 15-19 grader.