Hvis du holder af høje temperaturer, så har du noget at glæde dig til. Torsdag bliver nemlig ugens varmeste dag.

Særligt hvis du bor i Aarhus eller i Trekantområdet er der chance for, at termometeret kommer til at vise 30 grader. Det fortæller den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut - Bolette Brødsgaard - til B.T.

»Det bliver en rigtig solrig dag, og det bliver faktisk ugens varmeste,« forklarer hun.

Lokalt kan temperaturen også kravle op mod de 30 grader andre steder, men generelt for resten af landet kommer termometrene til at vise mellem 25 og 28 grader.

Markant køligere fra fredag

Det er dog med at nyde det varme vejr torsdag, for fra natten til fredag trækker en svag koldfront ned over Danmark nordfra.

»Der er ikke mange skyer i det, og der er slet ikke noget nedbør, men den bringer noget køligere luft ned over os, som bliver over landet de næste par dage hen over weekenden,« forklarer Bolette Brødsgaard.

Det betyder, at temperaturen fra fredag kommer til at lægge sig mellem 18 og maksimalt 25 grader.

»Så det bliver markant køligere, men stadig med en masse sol og ikke så meget vind, så det vil stadig være rart og fint strandvejr,« fortæller meteorologen.

Ugens varmest dag kommer i dag. #30graderiøstjylland God dag til #stranden, men husk #solcremen. Se UV-indeks på https://t.co/XtjaB4KY6G — DMI (@dmidk) June 28, 2018

Koldest vil det være der, hvor vinden rammer.

»Ude ved kysterne vil det typisk være noget køligere,« siger Bolette Brødsgaard.

Torsdag og de kommende dage gør solskinnet også, at UV-indekset er højt.

»Det vil det blive ved med at være, fordi det afhænger af, hvor meget sol der kommer igennem, ikke hvor høj temperaturen er. Så det er med at huske at beskytte sig, især hvis man er udenfor i solen længe,« fortæller meteorologen.