Natten til mandag faldt der lokalt sne ved Vendsyssel.

Den kommende uge er der heller ikke udsigt til meget sne på grund af plusgrader.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

»I aftes og nat var der en del byger i Vendsyssel, så der kan være sneglat,« siger han.

Prognosen for denne uge viser, at temperaturerne for det meste vil ligge mellem en og fem plusgrader.

Det betyder, at den smule nedbør, der vil falde, sandsynligvis ikke bliver som sne.

»Det bliver efterhånden lidt lunere i de højere luftlag, så nedbørstypen i den her uge har vi mest lovet som regn,« siger Jesper Eriksen.

Ugen begynder med gråt og skyet vejr uden nedbør. I korte perioder vil solen kigge frem, det vil dog hovedsageligt være i Vestjylland.