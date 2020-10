Holder du af en rask gåtur i efterårssolen med udsigt til gyldne farver på træerne og kastanjer under gummistøvlerne, så er det ikke tirsdag eftermiddag, du skal planlægge en tur ud i det fri.

Med mindre du gerne vil havde blæst lokkerne godt igennem og har vandtæt regntøj, vel at mærke.

Der er nemlig lagt op til en vejrmæssig trist, våd og blæsende tirsdag.

»Det bliver til den grå side med masser af skyer og let til frisk vind,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt, tirsdag morgen.

Temperaturen er steget i løbet af natten, så vi her til morgen ligger et godt stykke over frysepunktet .

Dagen bringer skyer og lidt regn med sig, og i løbet af eftermiddagen og aftenen vil et regnområde en overgang passerer ind over os vestfra. — DMI (@dmidk) October 20, 2020

For selv om hun lover temperaturer til den lune side, så tegner alt andet til at blive en klassisk efterårsdag.

»Tirsdagen begynder med regn til nordjyderne, mens resten af landet får tørvejr, men i løbet af eftermiddagen og aftenen skal et større regnområde passerer landet,« fortæller hun.

Regnområdet kommer ind over landet vestfra, og når den østlige del af landet i aftentimerne.

Overskriften de kommende dage tegner også til at blive noget med vådt, gråt og klamt.

Anja Bodholdt gør opmærksom på, at vi natten til torsdag får et blæsevejr, som i øjeblikket tegner til at blive noget med kuling og kraftige vindstød.

Den gode nyhed rent vejrmæssig er, at det tegner til at blive en rigtig pæn weekend med sol, tørt vejr og ikke særlig meget vind.

Men det vender vi tilbage til...