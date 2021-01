Det er både koldt og hvidt derude, og det bliver det ved med at være et stykke tid endnu.

Selvom mange sikkert allerede længes efter foråret, så er det ikke bare coronarestriktionerne, vi må døje med lidt endnu:

Også det kolde vintervejr lader til at have fået godt tag i landet.

Så der er god grund til at finde både dynesokker og de lange underbukser frem de kommende nætter:

Det bliver nemlig meget koldt.

»Vi har haft en meget kold nat med minus 8,1 grader som det koldeste, og det er stadig temmelig koldt derude. Så det er en kold morgen at stå op til,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt, fredag morgen.

Ja, faktisk kan det være en udmærket idé at beholde det uldne tøj på i dagtimerne også.

Anja Bodholdt tilføjer nemlig, at temperaturerne de kommende døgn – også i dagtimerne – vil være omkring eller under frysepunktet.

Fredag bliver skyet, vindstille og kold, og temperaturerne holder sig under frysepunktet de fleste steder, forudser hun.

»Det bliver en rolig, kold og lidt halvkedelig dag rent vejrmæssigt,« siger hun og forklarer, at det bliver skyet, og at de nok kun er i Skagen og i Nordsjælland, man skal gøre sig håb om lidt sol.

Bornholmerne kan få en enkelt snebyge.

Og selvom du måske allerede fryser, så bliver det altså endnu koldere.

Fredag aften og natten til lørdag kommer der nemlig en front ind over landet fra de britiske øer. Den kan give en smule sne – især i den aller-sydligste del af landet.

»Og så klarer det op. Vi har en rigtig kold nat i vente,« siger Anja Bodholdt, som regner med, at midtjyderne vil få det koldest med helt ned til minus otte grader – måske koldere.

Til gengæld har vi udsigt til flot weekendvejr – årstiden taget i betragtning.

»Vi får en ganske pæn weekend med god plads til at få solen at se. Måske med en enkelt sne- eller sludbyge. Temperaturerne vil ligge over frysepunktet om dagen, men der vil være en lille smule mere blæsende, så det vil ikke føles varmere.«

I næste uge tager vi hul på februar, og vejret følger kalenderen meget godt.

Det kolde vintervejr fortsætter nemlig en rum tid endnu.

»I løbet af næste uge falder temperaturerne igen, og vi får igen dagsfrost. Så kolde temperaturer ugen igennem med frost om dagen og endnu mere frost om natten,« siger Anja Bodholdt og tilføjer:

»Som det gerne skal være, når det er februar.«