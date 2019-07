Det bliver bagende, svedigt, lummert og heftigt. Faktisk bliver det nærmest alle synonymer for 'varmt' denne torsdag.

Der er nemlig udsigt til, at det bliver årets varmeste dag med temperaturer helt op omkring de 35 grader.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, til B.T.

Særligt i det sønderjyske vil man kunne se termometre vise de helt høje temperaturer.

Udsigt til årets varmeste dag - i Sønderjylland kan termometret måske vise 35 grader. Mange steder kommer vi op mellem 25 og 33 grader, men ved kysterne stedvis "kun" nå 23 grader.

Solrigt der tidvis er sløret og på Bornholm stedvis kysttåge.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/4s030BqCml — DMI (@dmidk) July 25, 2019

Resten af landet står til at få mellem 25 og 33 grader, mens man ved kysterne nogle steder 'kun' når op på 23 grader.

Årsagen til den vilde varme skyldes den varme luft, der transporteres op til os sydfra.

»Det er den varme, der gør, at især den sydvestligste del af Sønderjylland får det varmt,« forklarer Klaus Larsen.

Selvom 35 grader er mere end almindeligt varmt herhjemme, er der dog et stykke op til alle tiders varmerekord fra den 10. august 1975.

Dengang blev der målt hele 36,4 grader i Holstebro.

»Den kan da være i fare, men så langt vil jeg trods alt ikke gå ud,« fortæller meteorologen.

Det er heller ikke helt sikkert, at man vil få temperaturer omkring de 35 grader visse steder i det sønderjyske.

»Der kan ske det, at der opstår det, der hedder 'søbrise', hvor vinden drejer om fra sydøst og i stedet kommer ind fra vandet og ind over landet.«

»Og det vil så slå toppen af temperaturen,« fortæller Klaus Larsen.

De kommende dage ser de høje temperaturer ud til at falde en smule - men ikke meget.

»Der må vi 'nøjes' med lige under 30 grader som maksimum.«

»Det ser ud til, at vi skal et stykke hen i næste uge, før vi kommer under de 25 grader,« fortæller meteorologen.