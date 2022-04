I Østjylland og på det nordlige Fyn.

Her skal du satse på at tilbringe onsdagen, hvis du vil have det maksimale ud af vejrgudernes varmepust.

Der er nemlig udsigt til, at netop de to landsdele kan nå helt op på 18 graders varme.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

»Det ligner, at det primært er i Østjylland og muligvis også enkelte steder på Nordfyn, vi kan nå de 18 grader. Det store spørgsmålstegn er så, hvor meget sol, der kommer,« forklarer hun.

»Det kan meget vel blive noget sløret på grund af nogle høje skyer, som forhindrer, at vi får en klar blå forårshimmel.«

»Men de fleste vi nok opleve det som en lun og fin dag,« understreger hun.

Længere mod nord i det jyske kan der komme lidt smådryp hist og her, men Mette Zhang forventer ikke de store mængder.

Også mod øst ser det skyet og lidt blæsende ud, men solen vil også kigge frem.

De store regionale forskelle på vejet kalder Mette Zhang for typiske for foråret.

Når vi kigger på de fire største byer, ser det således ud:

Aalborg

»Det er i Aalborg, de får mindst sol i dag. Selvom der nok kommer noget, så bliver det i en sløret udgave,« siger Mette Zhang.

Hun lover mellem 11 til 16 grader, og måske en lille smule regn i den nordjyske hovedstad.

Aarhus

Smilets By bliver ikke just solens by denne onsdag, hvor meteorologen lover marginalt mere sol til aarhusianerne end til aalborgenserne.

Også her vil tykke skyer lægge en dæmper på det flotte forårsvejr, og temperaturerne kommer til at ligge på 11 til 14 grader. Og så er der en lille bitte risiko for en lille smule regn.

Odense

I Odense ser det anderledes solrigt og lunt ud.

Meteorologen lover »tørt vejr og nogen sol,« selv om der også her kan komme periode med lidt mere diset og skyet vejr. Og helt op til mellem 17 og 18 grader.

København

I hovedstaden lige der et anelse køligere end i Odense, forklarer Mette Zhang, men ellers er det »lidt samme vejrtype,« tilføjer hun.

10 til 15 grader og frisk vind.

Ifølge TV 2 kan sand fra Sahara betyde, at vi kommer til at se fænomenet »blodregn« senere på dagen.

Vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang mener dog ikke, at det bliver så udbredt, da det bliver begrænset, hvor meget nedbør, der falder.

Og vejret i selve påskedagene …? Ja, det bliver godt, men det vender vi frygteligt tilbage til.