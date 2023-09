Regnjakke, paraply og gummistøvler.

De tre ting kan måske være nødvendige at finde frem, især hvis du senere på dagen befinder dig mod vest.

Danmarks Meteorologiske Institut har nemlig torsdag morgen udsendt en såkaldt risikomelding om kraftig regn for hele den vestlige del af af Jylland.

Helt fra toppen af landet og ned til grænseovergangen i syd.

Risikomeldingen lyder på, at der fra torsdag aften klokken 22 er risiko for kraftig regn, hvor der lokalt kan falde mellem 25 og 35 millimeter regn i løbet af en periode på seks timer.

Det er som udgangspunkt gældende frem til klokken 07 fredag morgen.

I en vejrkommentar på DMIs hjemmeside forklarer meteorolog Anja Bodholdt, at det er et lavtryk over Skotland, der sender en koldfront ind over Nordsøen, som i løbet af eftermiddagen rykker videre ind over Vestjylland.

»Fronten fortsætter sin færd mod øst i løbet af aftenen og i nat og kan på sin tur hen over Jylland smide ganske pæne nedbørsmængder af sig,« forklarer hun.

»Vi holder øje med vejrsituationen og opdaterer ved væsentlige ændringer,« tilføjer hun.