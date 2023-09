For et område af landet er der i øjeblikket udsendt en såkaldt risikomelding, mens der for et andet er udsendt et varsel om voldsomt vejr.

For begge gælder det, at det er aktuelt fra morgenstunden onsdag.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut på sin hjemmeside.

Hvis vi begynder med risikomeldingen, så er den gældende for den sydøstlige del af landet – herunder Langeland, den sydlige del af Sjælland, samt Møn og Lolland-Falster.

DMI varsel om kraftig regn og lokale skybrud : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/CztNxP1xcm — DMI (@dmidk) September 13, 2023

Risikomeldingen går ifølge DMI på risiko for kraftig regn og lokale skybrud, og meldingen er i øjeblikket gældende fra klokken 06 og frem til klokken 12.

»På en dag som denne er vores forslag, at man holder løbende øje med nedbørens udvikling og bevægelse på vores vejrradar på dmi.dk, som også har lynpejlinger med,« lyder det fra meteorolog Jesper Eriksen i en kommentar til det aktuelle vejr på DMIs hjemmeside.

Hvis vi ser på varslet, så dækker det over kraftig regn og måske lokale skybrud på Bornholm.

Derudover er der også risiko for torden på øen, der normalt er kendt for sit solskin.

Det hele skyldes, at det i de sene nattetimer har regnet kraftigt over et større område i den nordøstlige del af Tyskland, og uvejret ligger på en nordøstlig bane, som dermed tager det forbi de områder. Særligt Bornholm.

Varslet på Bornholm er lige nu gældende fra klokken 08 onsdag morgen og frem til klokken 17 i eftermiddag.

Meteorolog Jesper Eriksen oplyser dog på DMIs hjemmeside, at det er muligt, der kommer ændringer i varslet, for der er en lille mulighed for, at den kraftige nedbør kan drive vest eller øst om klippeøen.

For resten af landet gælder det, at vi får en dag med 15 til 19 grader og en svag til frisk vind fra nord og nordvest.

Det vil gøre, at det føles noget køligere end de forgangne dage, forklarer meteorolog Mette Zhang i en vejrkommentar.