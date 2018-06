Vejret i maj måned var nærmest uovertruffent, og skal man tro DMI, så kan vi se frem til en ganske hæderlig sommer, men det har tilsyneladende ikke den store betydning for rejseselskaberne.

Selv om vejret i 2018 har formået at slå adskillige varmerekorder, så er det ikke umiddelbart noget, der haft den store indflydelse på salget hos de danske rejseselskaber. Således melder både Spies og Apollo, at salget af rejser i skoleferien fra slut juni til start august overgår salget sidste år i samme periode.

»Vi ligger i øjeblikket 10 procent foran sidste år, fordi der er mange, som har været ude og sikre deres rejser tidligt i år på grund af det kedelige vejr, som vi har haft herhjemme de sidste par år. Så vi er meget tilfredse med vores sommersalg,« siger Torben Andersen, der er kommunikationschef hos Spies.

Han tilføjer, det her og nu er muligt at få fat i rejser til nogle fordelagtige priser, men kigger man ganske få uger frem, så kan det altså godt gå hen og blive problematisk, selv om DMI i deres sæsonprognose har lovet godt vejr.

»Man har jo tidligere set, at meteorologer har taget fejl.«

Hos Apollo Rejser er historien stort set den samme. Her er rejserne i juni måned ligeledes påvirket af det gode vejr, vi havde i maj måned, mens rejserne i juli måned stort set er revet væk.

»Det er juni måned, man finder de helt gode slagtilbud, og de har været ekstra billige i år på grund af det gode vejr. Selv om det også er godt vejr nu, så ved vi jo reelt ikke, hvordan det ser ud om en måned,« siger Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos Apollo Rejser, og tilføjer:

»Hvis man endnu ikke har bestilt sin rejse, så skal man se på den første uge i skoleferien. Her finder man de billigste rejser.«

Glenn Bisgaard forklarer videre, at det også kan betale sig at rejse ud i august måned, hvor der er muligheder for at få en god rejse til en god pris.