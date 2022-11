Lyt til artiklen

Fredag kan det være en god idé at holde ekstra godt fast på hat og briller.

Her kan Danmark nemlig blive ramt af det kraftigste blæsevejr siden februar.

Det skriver TV 2.

Faktisk er der risiko for, at vindstødene kan nå orkanstyrke visse steder. Selvom vejrmodellerne hos TV 2 ikke er helt enige, er det sandsynligvis mellem Hvide Sande og Thyboræn på Vestkysten, at de kraftigste vinde vil komme.

I resten af Danmark forventes vindstødene ikke at ramme samme højder, og de vil her holde sig under stormstyrke, som er fra 24,5 til 28,4 meter pr. sekund.

Årsagen til blæsevejret er, at et lille lavtryk er ved at udvikle sig over Nordsøen, så vindene omkring dette lavtryk gradvis vil blive kraftigere.

Hvis middelvinden kommer over 22,7 meter pr. sekund vil det være det kraftigste siden februar, hvor stormen Nora ramte Danmark.

Vindstødene skal måles til over 31,4 meter pr. sekund, hvis det skal nå samme niveau som i starten af året.

Hos DMI har man skruet forventningen til vinden en tak ned.

Her meldes der 'kun' om risiko for stormende kuling fra vest med vindstød af stormstyrke og lokalt af stærk storm.

Der kan dog en overgang forekomme vindstød på op mellem cirka 28 og 32 meter i sekundet på især strækningen mellem Blåvandshuk og Hanstholm.