De seneste prognoser frem mod næste uge viser, at der kan falde sne, når vi rammer første søndag i advent 29. november.

Det skriver TV 2 på baggrund af deres prognoser.

I forbindelse med et lavtryk torsdag får vi vind fra nordøst, hvilket giver en pæn sandsynlighed for frostvejr.

Derudover er der en sandsynlighed for, at byger bliver dannet.

Og når de to ting – byger og frost – mikses, er der en chance for årets første sne, skriver TV 2.

Dog skal prognoserne tages med kraftige forbehold:

»Det er vigtigt at understrege, at det kun er prognoser, og de bliver mere usikre, jo længere vi ser frem. Vi er ret sikre på, at vejret skifter torsdag, og det så går mod koldere tider, men søndag er altså langt væk,« siger meteorolog ved TV 2 Vejret Lone Seir.

Søndag er også så langt væk, at DMI's landsprognose for søndag endnu ikke er landet.

Det gør de først mandag.

Men prognoserne er enige med TV 2: At vejret vender.

Onsdag vil temperaturerne ligge på mellem 8 og 11 grader, mens vi på fredag kan se frem til omkring 5 graders varme.

DMI understreger også, at den generelle vejrudvikling er 'ret usikker'.