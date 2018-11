81 døde. Mere end 1.000 savnede og tusindvis af evakuerede. Det er status efter de tre skovbrande, der i forrige uge hærgede den amerikanske stat Californien, og som er de mest ødelæggende i statens historie.

Nu kan en del af de evakuerede se frem til nye udfordringer, skriver flere internationale medier.

De amerikanske myndigheder har udsendt varsel om regn og kraftig stormvejr med vinde på op til 40 kilometer i timen i denne uge.

Det kan få store konsekvenser for både de evakuerede og for de områder, der har været udsat for de ødelæggende brande Camp Fire i nord samt Woolsey Fire og Hill Fire i syd.

Byen Paradise før (tv) og efter (th) skovbranden Camp Fire, der udslettede byen med 27.000 indbyggere

Mange af de evakuerede, der venter på at kunne komme hjem eller finde et nyt hjem, bor i øjeblikket udenfor i telte.

Blandt andet foran supermarkedet Walmart i byen Chico, der ligger nordvest for San Francisco.

Her sidder Kelly Boyer, der mistede sit hjem, da branden Camp Fire udryddede byen Paradise.

»Det kommer til at blive en by af mudder,« siger han til Reuters.

Kelly Boyer foran sit telt, som han bor i efter han mistede sit hjem i byen Paradise

Den vurdering deler Jennifer Morse, der er frivillig på p-pladsen foran Walmart i Chico.

Hun forklarer, at de store mængder skrald fra de mange mennesker, der er samlet på pladsen, betyder, at et stort regnskyl kan udgøre en fare for de evakuerede.

»Det kommer til at blive en mudderpøl og en sundhedsrisiko,« siger hun til The Guardian.

Regnvejret bliver en ekstra stor udfordring, fordi varmen fra massive skovbrande har fået kulstof i jorden til at forsegle overfladen, så de store mængder regnvand ikke trænger ned i jorden.

Chico: Evakuerede leder efter tøj, der er doneret til ofrene for Camp Fire i den nordlige del af Californien

Samtidig ligger der store mængder af aske, udbrændte planter og træer på jordoverfladen, som kombineret med store regnmængder kan blive til en 'cement-agtig' masse, der glider ned ad de mange afbrændte bjergsider med retning mod de beboede og evakuerede områder ved kysten i Californien.

Det forklarer Christian Renschler, professor i geografi ved Universitet i Buffalo, til The Guardian.

I øjeblikket kæmper de lokale myndigheder for at sikre den infrastruktur, der ikke gik til i flammerne.

Men de kæmper mod tiden, siger Christian Renschler.

»De her brande er så store, at det vil tage noget tid og en markant finansiel indsats for at forberede alle de områder, der er i risikozonen. Det er nødvendigt at lave prioriteter for de områder, hvor der er størst risiko for, at mennesker kommer til skade,« siger den amerikanske professor.

Det kommende regnvejr har dog også en positiv effekt, da det kan være med til at slukke de sidste rester af de tre brande, der indtil videre har kostet 81 mennesker livet.