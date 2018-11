Præsident Donald Trump er mandag blevet til grin på internettet efter en kommentar om Finlands måde at forvalte sine skove på. En dansk ekspert forklarer dog, at præsidenten faktisk rammer skiven, selvom han henviser til råd, han angiveligt aldrig har fået.

Er du forvirret? Så prøver vi lige at oprulle sagen her.

Trump sagde lørdag på et pressemøde, at den finske præsident havde fortalt ham, at finnerne river deres skove for at undgå skovbrande.

Præsidenten mener, at staten Californien skal blive bedre til at undgå skovbrande, og det var i den forbindelse, han fortalte om samtalen med den finske præsident Sauli Niinistö, som skulle have fundet sted i Paris tidligere i november.

»Jeg var sammen med den finske præsident, og han sagde: 'Vi har en meget anderledes... Vi er en skovnation.' De bruger meget tid på at rive og rengøre og gøre ting, og de har ikke nogen problemer,« lød det fra Trump.

Trumps kommentar har affødt en del vittigheder på de sociale medier

Just an ordinary day in the Finnish forest ~ Ihan normipäivä suomalaisessa metsässä #Trump #forest #firesafety #raking #forestry #Finland #Finnish #CaliforniaFire #RakingAmericaGreatAgain #rakingtheforest #Suomi #haravointi #metsäpalot #rakingleaves pic.twitter.com/YOKA3D6C2K — Pyry Luminen (@pyryluminen) November 18, 2018

Sauli Niinistö har mandag afvist, at han skulle have sagt noget lignende.

Selvom Trump endnu engang har vist sig at have et svært forhold til sandheden, så er der faktisk grund til at lytte til substansen i hans kommentar.

Det siger Jørgen Bo Larsen, professor ved sektion for skov, biomasse og natur på Københavns Universitet.

»Hvis man har boliger og bebyggelser i skoven, og der er brandfare, så er det utrolig vigtigt, at man ikke har brandbart materiale i skovbunden. Hvis der ligger græs, kviste og så videre, så breder branden sig hurtigt ind i skoven, hvor det fører til, at trækronerne brænder og hele skoven kommer til at brænde,« siger den danske ekspert.

Byen Paradise blev udslettet i branden Wild Fire. 27.000 personer mistede deres hjem, alene i Paradise Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Byen Paradise blev udslettet i branden Wild Fire. 27.000 personer mistede deres hjem, alene i Paradise Foto: JUSTIN SULLIVAN

Jørgen Bo Larsen fortæller, at den amerikanske præsident har en pointe i, at de massive brande, der har hærget Californien, skyldes, at man ikke været gode nok til at forebygge.

»Donald Trump har ret i, at når der kan ske så store brande (som i Californien, red.), så skyldes det blandt andet, at der i de skove, der ligger omkring og i byerne, har været alt for meget brandbart materiale i skovbunden.«

Ifølge den danske professor kræver forebyggelse af skovbrande ikke, at man går ud og rydder de tusindvis af hektar skovbund med river, som Trump ellers citerer den finske præsident for.

Præsident Donald Trump på besøg i byen Paradise, der blev jævnet med jorden, da skovbranden Wild Fire rasede i forrige og sidste uge REUTERS/Leah Millis Foto: Leah Millis Vis mere Præsident Donald Trump på besøg i byen Paradise, der blev jævnet med jorden, da skovbranden Wild Fire rasede i forrige og sidste uge REUTERS/Leah Millis Foto: Leah Millis

»Man kan lave kontrollerede afbrændinger i de tidligere forårsmåneder, hvor det er fugtigt nok til, at branden ikke breder sig. På den måde kan man bruge brande til at rydde op, det er et meget kendt princip.«

En anden mulighed er at lave regler, der sikrer, at borgere og myndigheder fjerner brandbart materiale i de områder, hvor huse og hjem er i fare for at brænde.

Det ser man blandt andet i Frankrig, hvor der eksempelvis er regler for, hvor ofte borgere skal slå græs, fortæller professor Jørgen Bo Larsen.

Han forklarer, at Finland og Californien til dels kan sammenlignes. Begge steder bor dele af befolkningen tæt på eller midt i skovområder.

Men brandfaren i Finland er markant mindre på grund af det nordiske klima med mindre tørke og markant mere nedbør.