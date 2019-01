Vinterdæk følger sjældent automatisk med, når du lejer en bil i Danmark.

Skal du ud at køre på de sne- og isglatte veje i en lejebil, kan du ikke være sikker på, at den er udstyret med vinterdæk.

Hos fem ud af de syv største biludlejningsfirmaer i Danmark er vinterdæk nemlig på ekstraudstyrslisten.

Vil man have vinterdæk på, skal man selv sørge for at bestille det. Det skriver DR Syd lørdag.

Det er problematisk, når mange forbrugere anser vinterdæk som standard i vintermånederne, mener Helle Brasch, jurist hos FDM.

- Hvis man selv tager det som en selvfølge at sætte vinterdæk på sin bil om vinteren, så er der risiko for, at forbrugeren tænker, at der selvfølgelig også er det på den bil, man lejer, siger hun til DR Syd.

Det er ikke lovpligtigt at bruge vinterdæk i Danmark. Derfor gør udlejningsfirmaerne heller ikke noget ulovligt.

Men ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er den ordning ikke holdbar, mener Helle Brasch.

- I FDM synes vi ikke, at det er særlig anbefalelsesværdigt. Vi så gerne, at det var en selvfølge, at biler, der bliver udlejet i vinterhalvåret i Danmark, er udstyret med vinterdæk.

Biludlejningsfirmaet One2Move, der har mere end 130 afdelinger i Danmark, har valgt at vinterdæk er en del af standardudstyret, når du lejer en bil hos dem.

Det er første gang i år, at udlejningsbilerne er udstyret med vinterdæk som standard i de kolde måneder, fortæller direktør Henrik Frandsen.

- Vores kunder skal køre så sikkert som muligt. Selvom der ikke er et lovkrav, er det vigtigt for os, at vores biler har vinterdæk på om vinteren. Derfor er det med i vores dagspris.

Priserne for at få vinterdæk på ligger på mellem 50 og 75 kroner pr. dag hos Avis, Europcar, Budget, Sixt og Enterprise. Dagsprisen for billeje er dog

tilsvarende større hos flere af de virksomheder, der har vinterdæk som standardudstyr, når du lejer en bil.

Ud over One2Move tilbyder Hertz også vinterdæk som standard. Hos Avis, Europcar, Budget, Sixt og Enterprise er vinterdæk ekstraudstyr.

Ifølge FDM's jurist Helle Brasch handler det om økonomi. Det er dyrt at have to sæt dæk til hver bil, så når udlejningsfirmaet lægger udgiften over på kunden, holder de pengene hjemme, mener hun.

- Men det er en kortsigtet løsning. Sker der flere skader på de biler, der kører uden vinterdæk, kan det jo være, at det på bundlinjen ikke er så god en idé.

Ud af de fem udlejningsfirmaer, der har vinterdæk som ekstraudstyr, er det kun Europcars administrerende direktør Christian Ree, der har svaret.

- Vi ønsker at give folk det frie valg. Det bunder i, at gennemsnitstemperaturerne i Danmark ligger lige på grænsen, der adskiller, om vinterdæk eller sommerdæk er bedst at bruge. Derfor lader vi det være op til vores kunder at træffe beslutningen, siger han til DR Syd.