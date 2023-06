Så kom den endelig, regnen.

Men trods fredagens kraftige byge er det ikke noget, der for alvor for betydning for tørken.

Tørkeindekset for Danmark er nemlig stadig blodrødt.

Det fortæller vagtchef på Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Wagner, dagen derpå.

»Bygerne var så lokale, så der kan sagtens komme vand uden, at det får den store betydning for tørken. Så jeg forventer ikke, at det har fået den store indflydelse for tørkeindekset,« siger hun.

Det var særligt den østlige del af landet, der fik vand fredag aften.

Faktisk var bygerne så kraftige i den østlige del af landet, at der blev registreret skybrud to steder på Vestsjælland.

»De største nedbørsmængder fik Slagelse med 19,4 millimeter på en halv time. Også andre steder på Sydvestsjælland var der kraftige byger,« siger meteorologen.

Til gengæld kom der stort set ikke en dråbe i Nordjylland og på Fyn.

»Det kan godt være, at der er kommet et par smådryp, men det har ikke været noget, vi har kunnet registrere,« siger Mette Wagner.

Derfor er der altså stadig stor risiko for tørke over store dele af landet. Især i det jyske.

Det bliver naturligvis ikke bedre af, at DMI stadig varsler risiko for hedebølge i Jylland de kommende dage.

Der er dog også udsigt til mere vand og flere skybrud.

»Der er potentiale for kraftige byger de næste par dage, og vi følger udviklingen nøje for at se, om vi skal sende en risikomelding eller ligefrem et varsel for skybrud,« siger Mette Wagner.