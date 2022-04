Der er håb forude, for dem der går fryser og er trætte af drivvådt tøj i denne uge.

For den seneste månedsprognose fra DMI tyder på, at vi har meget varmere vejr i vente.

Vi skal lige forbi denne uge med massive mængder nedbør, hvor der kan falde op til en måneds nedbør alene, også skulle det allerede blive betydeligt bedre i den kommende uge.

»Ugen starter med at et større lavtryksområde nær De Britiske Øer pumper forårsvarm luft op over landet fra syd og dermed forsøger at fortrænge den bastante kulde, vi har måtte døje med længe. Det fører til mange skyer og tilhørende forbipasserende regn, når tilhørende fronter svinger op over landet fra sydvest,« skriver langtidsmeteorolog Steen Hermansen og fortsætter:

»Når vi fra tirsdag så formentlig er kommet ind i denne helt anderledes luftmasse, og vi har fået brændt diverse tåge og lave skyer af, ventes temperaturen at kunne stige helt op mod 13 til 18 grader inde i landet, dér hvor lave skyer har bedst chancer for at blive brændt af.«

Samlet ventes temperaturen at ligge lidt eller noget over den normale, mens nedbørsmængderne ser ud til at ende omkring normalen.

Uge 16 og uge 17 er på nuværende tidspunkt lidt mere usikre, men det tyder dog fortsat på, at temperaturen bliver ved med at stige.

Farverne beskriver usikkerheden i prognosen – jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden. Foto: DMI Vis mere Farverne beskriver usikkerheden i prognosen – jo mørkere farve jo højere usikkerhed. Farven under ugerne beskriver den normale usikkerhed i månedsprognosen, dvs. stigende usikkerhed jo længere frem i tiden. Foto: DMI

»Fordelingen af frontpassager og højtryksrygge er endnu noget usikker, men i første omgang ventes en nogenlunde ligelig fordeling. Det betyder dage med skyer og lidt regn, afløst af dage med tørvejr og plads til solen. Især over hav- og ved kyster med pålandsvind, må der ventes tåge eller lave skyer på flere dage.«

»Dagtemperaturen ser ud til typisk at nå op mellem 10 og 15 graders varme, men i forbindelse med tåge og lave skyer, som kan få svært ved at lette i de kystnære områder kun mellem 6 og 10 grader. Nattemperaturen ventes oftest ned mellem 3 og 7 graders varme.«

Og uge 17 kommer som sagt til at få endnu et nøk op.

»Dagtemperaturen ser ud til typisk at nå op mellem 12 og 17 graders varme, men i forbindelse med tåge og lave skyer, som kan få svært ved at lette i de kystnære områder kun mellem 6 og 10 grader. Nattemperaturen ventes oftest ned mellem 4 og 8 graders varme.«