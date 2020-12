Længes du efter frostklart vejr med høj sol, blå himmel og temperaturer, som bider en lille smule i næsen? Så er der nedslående nyt.

Weekenden og den kommende uge byder vejret nemlig på lige præcis det modsatte.

»Det bliver gråt,« siger vagthavende ved DMI, Mette Wagner.

»Vi kan kortvarigt være heldige at se solen få steder i landet, men for de flestes vedkommende vil man skulle køre for det. Lørdag er det eksempelvis kun bornholmerne, som får lov til at se solen.«

Det grå vintervejr har altså allerede indfundet sig lørdag, hvor temperaturerne også har fået et lille nøk opad sammenlignet med de seneste dage.

Det skyldes et lavtryk, som bevæger sig ind over Danmark fra sydøst, og som har lun luft med sig. Så lun endda, at temperaturerne kommer til at ligge mellem fem og ni grader.

Og som sagt er det ikke kun lørdag, at vi mange steder i landet skal affinde os med det halv-triste decembervejr. Også de næste syv dage er der gråvejr og periodevis nedbør på programmet.

Ugen ud kommer der altså ikke til at være særlig meget julestemning over vejret - og på den måde er alting vel egentlig, som det plejer at være.

Hvis du vil se solen skal du til Bornholm, ellers bliver det gråt og i Jylland lidt regn af og til.

Højeste temperaturen i dag bliver omkring 8 grader.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/vQyuIDPjtB — DMI (@dmidk) December 5, 2020

»For mange er drømmescenariet jo, at der ligger en hvid dyne allerede nu, men det er efterhånden godt nok sjældent, at vi ser det i starten af december,« siger Mette Wagner.

Selvom mange danskere drømmer om en hvid jul, er det efterhånden blevet et sjældent fænomen i Danmark.

Ifølge DMI har der faktisk kun været ni tilfælde af landsdækkende hvid jul siden 1900 - i 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010.

Ved en landsdækkende hvid jul forstås normalt, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Men ikke kun med et drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en 0,5 centimeter.