Husk regntøj eller paraply, når du går ud ad døren i disse dage.

Der er nemlig en stor risiko for at blive våd, fremgår det af den seneste prognose fra DMI.

I denne uge skal vi have intet mindre end en halv måneds nedbør på en uge, skriver den vagthavende meteorolog hos vejrtjenesten, Pernille K. Hansen, i sin daglige kommentar.

»Nu bliver det vådt,« konkluderer hun indledningsvis.

Uge 15 står nemlig i regnvejrets og bygernes tegn, og onsdag er ingen undtagelse.

Fra morgenstunden står der en front klar ved Vestkysten, og i løbet af dagen trækker regnvejret ind over landet mod øst, forklarer hun:

»Ved dagens slutning har alle, på nær Bornholm, fået en ny portion regn.«

Temperaturerne kommer til at ligge mellem seks til 12 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydøst.

»Først lidt sol i de østlige egne, ellers efterhånden skyet og regn fra sydvest. I aften og i nat i de nord- og østlige egne skyet og regn, ellers klarer det op og bliver en overgang mest tørt og til dels klart,« lyder det i vejrudsigten fra DMI.

Og der er ikke megen opmuntring at hente resten af ugen.

»Sådan fortsætter vejret de kommende dage med fronter og byger, der afløser hinanden frem til engang i weekenden,« skriver Pernille K. Hansen.

Men, men …

Intet varer som bekendt evigt. Heldigvis, fristes man til at sige i denne sammenhæng.

Og meteorologen slutter da også med noget, vi godt kan tolke som en god nyhed:

»Kigger vi lidt længere frem, ser det se ud til, at vi igen får tørt vejr med blå himmel efter weekenden, når et højtryk over Rusland, bevæger sig mod øst og atter vil stabilisere vejret.«