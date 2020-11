»En dag, der næsten ikke er værd at skrive om.«

Sådan betegner vagthavende meteorolog hos DMI, Anja Bodholdt, torsdagens vejr.

Vi vælger nu alligevel at gøre forsøget, selvom vi må give hende ret i, at det ser lidt kedeligt ud.

»Det bliver en trist gråvejsdag, som nok hurtigt vil gå i glemmebogen,« vurderer hun.

En varmfront trækker ned over Danmark fra nordvest og giver os i dag gråvejr og i perioder lidt småregn . Temperaturen siger sig op til 11-12 grader. Læs mere https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/WWZq8j2RiG — DMI (@dmidk) November 5, 2020

En front over Jylland, som trækker videre hen over landet sørger nemlig for lavthængende skyer og et generelt tungt skydække over det meste af landet i løbet af dagen.

Kort sagt: Gråvejr med småregn.

Til gengæld kommer der smæk på vinden i det nordvestlige Jylland.

Mens resten af landet kan se frem til en jævn til hård vind, når vinden op til kuling ved kysterne, og i det nordvestlige Jylland kan der komme vindstød af kulingstyrke.

»Man vil føle, at det blæser, men det er ikke noget, de er usædvanligt for årstiden« siger meteorologen og tilføjer:

»Det bliver en helt gennemsnitlig dag, som hurtigt bliver glemt,« forudser hun.

Derimod har hun anderledes godt nyt til de mange af os, som godt kan lide flot efterårssol:

Især fredag, men også lørdag og søndag, tegner nemlig til at blive med både tørvejr og en del sol.

»Det bliver en fin fredag, og lørdag og søndag ser også hæderlige ud,« siger Anja Bodholdt.

Eneste opsigtsvækkende i løbet af de kommende dage bliver natten til søndag, hvor der er risiko for nattefrost. Men det bliver, med meteorologens ord, »en enlig svale.«