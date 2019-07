Hvis man er til sol og ekstremt høje temperaturer, så er det med at nyde den næste uges tid, for derefter går det ned ad bakke.

Det oplyser DMI i en spritny månedsprognose for slutningen af juli og det meste af august.

Efter den kommende hedebølge, der gerne skulle begynde fra onsdag og vare ved til midten af næste uge, bliver det trist og regnfyldt vejr.

»Juli slutter varmt og solrigt, men kun et par dage inde i august vender vi tilbage til omskifteligt dansk sommervejr med fronter og regn vestfra,« lyder det fra DMI's langtidsmeteorolog Mette Tilgaard Zhang i prognosen.

»Den ustadige vejrtype ser ud til at blive den dominerende vejrtype i august, men enkelte dage kan stadig blive sommerlige med sol og temperaturer over 25 grader, hvis vi får vores vejr fra en mere sydlig retning. Det betyder dog også, at der er let øget risiko for tordenvejr og skybrud,« fortsætter hun.

Ifølge prognosen holder et højtryk over Skandinavien lavtryk og fronter væk fra Danmark i uge 31, mens uge 32 og 33 vil blive præget af 'omskiftligt dansk sommervejr med fronter, der passerer landet med blæst og lidt regn'.

I august måned vil temperaturerne falde et godt stykke fra de cirka 30 grader, som vi kan glæde os over fra i morgen, onsdag.

Ifølge DMI vil dagtemperaturerne i august ligge på mellem blot 17 og 22 grader.



I den kommende godt ugelange hedebølge vil torsdag blive den varmeste dag med helt op til 33 grader i Syd- og Vestjylland, oplyser DMI.