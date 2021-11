Trænger du til noget lys her i efterårsmørket, må du nok ty til en tidlig julelyskæde.

Og lad det være sagt med det samme:

Denne artikel er ikke et genoptryk af noget, vi har skrevet flere gange i denne uge – men det vil nok føles lidt sådan.

For har der været noget, der har været kendetegnende for vejret i uge 45, har det været ordet »gråt.«

Og sådan kommer det desværre til at fortsætte nogle dage endnu, lyder det fredag morgen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Faktisk må vi forvente skyet, gråt, tåget og diset vejr ugen ud, fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen.

»Der er ikke meget tjubang over vejret i disse dage. Det er som om, det går lidt i tomgang.«

Han tilføjer dog, at dagens eneste lyspunkt kan indfinde sig i de nordøstlige egne af landet, hvor der – måske – vil komme »en lille smule sol først på dagen.«

»Hvis man er heldig, kan man få solen at se på de kanter, men man skal ikke sætte forventningerne alt for højt. Det kan godt være, at det pladrer til, inden det bliver rigtig lyst,« siger Lars Henriksen.

Nærmere bestemt gælder det Nordøstjylland og dele af Sjælland.

Generelt melder han altså om en grå og diset dag og måske med lidt regn i det jyske.

Temperaturerne bliver lune for årstiden – omkring de ti grader – og vinden bliver også svag.

Men bortset fra det får vi en dag, som meteorologen kalder »lidt trist og klassisk novembervejr.«

Helt skidt ser det dog ikke ud for de mange roligans, der skal bruge fredag aften i Parken på at se Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Færøerne.

»Det bliver ikke det værste fodboldvejr, for der sker ikke så meget vejrmæssigt i aftentimerne, og der er ingen store voldsomme fronter på vej,« beroliger han.

Som altid kaster vi et hurtigt kig på vejret i de fire største byer, men heller ikke her er der megen variation at hente.

Aalborg

Som tidligere antydet, er nordjyderne blandt dem, der kan være heldige at få et solstrejf, men ellers er der lagt op til en gråvejrsdag med op til ni grader. I løbet af eftermiddagen kan der også komme et enkelt dryp fra oven. I løbet af dagen bliver det måske også tåget.

Aarhus

Lars Henriksen vil heller ikke udelukke, at aarhusianerne kan få et glimt af solen, men ellers bliver det en grå og skyet dag. Også her kommer temperaturerne til at ligge på omkring de ni grader, og tågen kan også drille her.

Odense

I den fynske hovedstad er der ikke de store chancer for sol, men også her bliver det en grå dag.

København

Og der er ikke meget variation, når vi ser på hovedstadens vejr. Også københavnerne har udsigt til en grå og diset dag.

Efter sådan en omgang er det næppe nogen trøst at høre, at den kommende uge byder på et vejrskifte med »regulære fronter,« der kommer ind over landet.