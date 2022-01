Den voldsomme storm har fået et træ til at vælte ned i en villa, som nu er efterladt med et stort hul midt i huset.

Det viser billeder fra stedet og bekræftes af Nordsjællands Politi.

Huset ligger på Kratvej i Charlottenlund lidt nord for København. Træet væltede ned i førstesalen, oplyser politiet.

Ifølge politiet var der både børn og voksne i huset, men hele familien er nu ude og i god behold.

»Familien bliver kørt til tjek på sygehuset for en sikkerhedsskyld, men der er ikke nogen melding om alvorlig tilskadekomst,« siger pressevagt Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi.



Politiet fik meldingen klokken 18.50.