Hundredvis af flyafgange er aflyst i Tysklands næststørste lufthavn på grund af sne lørdag formiddag.

Der er faldet massive mængder af sne i det sydlige Tyskland, og nu får vejret konsekvenser for rejsende til og fra den internationale lufthavn i München, som er Tysklands næststørste.

Det rapporterer blandt andet DW.

Foreløbigt har man suspenderet alle flyvninger indtil klokken 12.00.

Videre oplyser man, at omkring 320 flyvninger af i alt 760, som skulle være fundet sted i løbet af lørdag, er blevet aflyst.

Lufthavnens beredskab har kæmpet hele morgenen for at forsøge at holde en enkelt landingsbane fri for sne.

Tysklands vejrtjeneste DWD forventer imidlertid, at sneen vil fortsætte med at falde i løbet af lørdag eftermiddag.

Nogle steder ventes at falde op imod 30-40 centimeter.

Snefaldet har også givet problemer for den offentlige transport i München, hvor man har været ramt af omfattende aflysninger både fredag aften og lørdag.

Derudover er lørdagens planlagte fodboldkamp mellem Bayern München og Union Berlin på Allianz Arena, som skulle have været afviklet klokken 15.30, blevet aflyst.